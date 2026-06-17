SpaceX, yapay zeka kodlama devi Cursor'ı 60 milyar dolara satın alıyor

Halka arzının ardından piyasa değeri 2 trilyon doları aşan SpaceX, kurumsal yapay zeka pazarındaki yerini sağlamlaştırmak için tarihi bir adım attı.

SpaceX, popüler yapay zeka kodlama aracı Cursor'ın arkasındaki girişim Anysphere'i 60 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın alıyor.

Şirket, tamamen hisse senedi karşılığında gerçekleşecek bu hamleyle yapay zeka kodlama pazarındaki gücünü artırmayı hedefliyor.

XAI VE GROK MODELLERİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEK

Geçtiğimiz şubat ayında SpaceX bünyesine katılan xAI, bu stratejik satın alma sayesinde kodlama alanında rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde edecek.

Geliştiricilerin verilerine erişim sağlayacak olan bu devasa ortaklık, Grok gibi yapay zeka modellerinin gelişimini doğrudan hızlandıracak.

SpaceX ve Cursor tarafından aylardır ortaklaşa eğitilen yeni yapay zeka modeli ile Grok Build'in yakında kullanıcıların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Gerçekleştirilecek olan bu dev anlaşmanın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Yıllık yaklaşık 2,6 milyar dolar kurumsal gelir üreten Cursor, Nvidia ve Google gibi devler tarafından da desteklenen güçlü bir girişim olarak öne çıkıyor.

Olası bir fesih durumunda ise SpaceX'in belirli şartlar altında 10 milyar dolara kadar tazminat ödemesi gerekecek.