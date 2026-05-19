SpaceX'in bir sonraki Starship fırlatması 22 Mayıs'a ertelendi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, devasa Starship roketinin fırlatılışını iki gün erteleyerek 22 Mayıs Cuma gününe aldı.

Güney Teksas'taki Starbase tesisinden yapılacak bu fırlatma, ekibin yeni araç üzerinde son güvenlik kontrollerini tamamlaması amacıyla ertelendi.

STARSHIP ROKET SİSTEMİ NEDİR

Starship, insanları ve ağır yükleri uzaya taşımak amacıyla tasarlanan ve şimdiye kadar inşa edilmiş en yüksek roket sistemidir.

Super Heavy adı verilen devasa bir alt itici ve üst bölümden oluşan bu araç, tamamen yeniden kullanılarak uzay yolculuklarını daha uygun fiyatlı hale getirmeyi hedefliyor.

VERSİYON 3 ROKETLERİNİN İLK UÇUŞU

Bu görev, daha güçlü motorlara ve daha yüksek yakıt depolarına sahip olan Versiyon 3 Starship roketlerinin ilk uçuşu olacak.

Tamamen yeniden tasarlanmış bir rampadan fırlatılacak olan roketin alt iticisi okyanusa güvenli bir iniş yaparken, üst kısmı test uydularını uzaya taşıyacak.

SpaceX'in gerçekleştirdiği her test uçuşu, eksikliklerin görülmesine ve roketin gerçek görevler için güvenilir hale getirilmesine büyük katkı sağlıyor.

Her şey mükemmel gitmese bile, elde edilen veriler sayesinde yeni teknolojiler sürekli olarak geliştirilip görevler için daha güvenli hale getiriliyor.