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SpaceX'ten acil durum testi: Roketi patlattılar

Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'a ait SpaceX şirketi, Falcon 9 roketiyle ilk acil durum manevrasını başarıyla tamamladı.

AA | 21.01.2020 - 07:18..
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Roket fırlatılışından 80 saniye sonra infilak ettirilirken, iki test mankenini taşıyan Dragon kapsülü paraşütle Florida'nın 30 kilometre açıklarında denize indi.

Kennedy Uzay Merkezi'nde dün gerçekleştirilen deneme, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyabilmesi için Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan izin alma sürecinde son büyük aşama olarak niteleniyordu.

SpaceX'ten acil durum testi: Roketi patlattılar

SpaceX'ten acil durum testi: Roketi patlattılar

SPACEX, ASTRONOTLU UÇUŞLARA HAZIR

NASA, astronotların alçak yörüngeye taşınması için hem SpaceX hem de Boeing'le sözleşme imzalamıştı.

NASA uzay mekiklerinin emekliye ayrıldığı 2011 yılından bu yana ABD topraklarından uzaya astronot göndermedi.

SpaceX'in bu yılın sonlarında uzaya astronot ve kargo taşıması planlanıyordu fakat dünkü testten sonra uçuşların erkene alınarak yaz aylarında başlayabileceği belirtiliyor.

SpaceX'ten acil durum testi: Roketi patlattılar

KAPSÜL, 40 KİLOMETRE YUKARI ÇIKTI

Test sırasında roket ateşlendikten sonra acil durum senaryosu uyarınca görev sonlandırıldı. Dragon kapsülü kaçış motorlarını ateşleyerek aerodinamik stabilitesini kaybeden ve infilak ederek büyük bir alev topuna dönüşen roketten uzaklaştı.

Kapsül, bir süre gökyüzünde tırmanmaya devam ettikten sonra sorunsuz bir şekilde paraşütleriyle denize indi. Kapsül daha sonra SpaceX ve Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından karaya çıkarıldı.

SpaceX CEO'su Elon Musk, testten sonra düzenlediği basın toplantısında "Fırlatma iptal işlemi sırasında Dragon'un hızı, 2,2 Mach, yani ses hızının iki katından fazlaydı. Kapsül 40 kilometre (131.000 feet) yüksekliğe çıktı. Bu tipik bir yolcu uçağının çıktığı yüksekliğin üç katı" dedi.

SpaceX'ten acil durum testi: Roketi patlattılar

UZAY YOLCULUĞUNDAKİ KAZALAR

2018'de Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'nın uçuş mühendisi Nick Hague'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Soyuz roketi, fırlatılıştan iki dakika sonra arızalanmıştı. Ovçinin ve Hague, kapsülün acil durum sistemi sayesinde kurtulmuştu.

1986'da Challenger uzay mekiği fırlatılışından 72 saniye yakıt sızıntısı yüzünden infilak etmiş, acil durum mekanizması olmadığı için mekikteki yedi astronot hayatını kaybetmişti.

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