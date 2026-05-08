Spirit Airlines: Yakıt krizi nedeniyle kapatıyoruz

Uzun süredir ekonomik darboğazla mücadele eden ABD’nin önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Spirit Airlines, faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Şirket yönetimi, özellikle son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimlerin jet yakıtı fiyatlarını sert şekilde artırdığını belirterek, mevcut mali yapıyla operasyonların sürdürülemez hale geldiğini açıkladı. İflas mahkemesine başvuran şirket, elindeki uçakların ve ekipmanların satışı için acil onay talebinde bulundu.

“TÜM SEÇENEKLER TÜKENDİ”

Spirit Aviation Holding tarafından New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne sunulan başvuru dosyasında, şirketin yeni finansman bulabilmek adına tüm olasılıkları değerlendirdiği ifade edildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Borçlular ve danışmanları, ek sermaye ve likidite yaratabilecek tüm yolları araştırdı. Ancak perşembe günü itibarıyla gerekli ek finansmanın sağlanamayacağı netleşti” denildi.

Şirket yetkilileri, operasyonları sürdürebilmek için yatırımcı görüşmeleri, maliyet azaltma planları ve çeşitli kurtarma senaryoları üzerinde çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını belirtti.

FİLO TASFİYE EDİLECEK

Spirit Airlines, mahkemeden sahip olduğu uçakları, yedek motorları ve teknik parçaları satabilmek için yetki istedi. Şirket ayrıca ekonomik değer taşımayan ekipmanların kullanım dışı bırakılması ve terk edilmesi için de izin talep etti.

Mahkeme belgelerinde yer alan açıklamada, satın alma anlaşmasına konu olmayan şirket mülkiyetindeki uçakların tamamen sistem dışına çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte şirketin filosundaki çok sayıda uçağın farklı hava yolu şirketleri veya leasing firmalarına satılabileceği değerlendiriliyor.

İRAN KRİZİ VE YAKIT FİYATLARI ÇÖKÜŞÜ HIZLANDIRDI

Şirketin mali çöküşünde en önemli etkenlerden birinin küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma olduğu ifade edildi. Özellikle İran savaşı sonrası jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükselişin, düşük maliyetli hava yolu modelini ağır baskı altına aldığı kaydedildi.

Uzmanlara göre yakıt giderleri, düşük bilet fiyatı politikasıyla çalışan şirketlerin en kırılgan noktalarından biri haline geldi. Spirit Airlines da artan maliyetler karşısında rekabet gücünü koruyamadı.

Öte yandan geleneksel hava yolu şirketlerinin son yıllarda düşük ücretli uçuş modellerine yönelmesi de Spirit’in pazar payını ciddi şekilde daralttı.

JETBLUE SATIŞI ENGELLENMİŞTİ

Spirit Airlines’ın toparlanma umutlarından biri olarak görülen 2023 yılındaki satın alma süreci de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. JetBlue tarafından yapılmak istenen satın alma anlaşması, ABD Adalet Bakanlığı’nın rekabet gerekçeli itirazı nedeniyle engellenmişti.

Sektör uzmanları, bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Spirit’in faaliyetlerini sürdürme ihtimalinin güçlenebileceğini değerlendiriyordu.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMELERİNDEN DE SONUÇ ÇIKMADI

Şirketin ayakta kalabilmesi için Beyaz Saray ile yürütülen yaklaşık 500 milyon dolarlık kurtarma paketi görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Taraflar arasında özellikle destek koşulları konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise cuma günü yaptığı açıklamada, “Eğer yardımcı olabilirsek oluruz. Ama önce kendimizi düşünmek zorundayız. Öncelik biziz” ifadelerini kullandı.

İKİ YILDA İKİNCİ İFLAS

Spirit Airlines, 2024 yılından bu yana ikinci kez iflas koruma sürecine başvurmuştu. Ancak şirket, artan maliyetler ve sert rekabet ortamı nedeniyle maliyet avantajını yeniden oluşturmayı başaramadı.

Tüm operasyonların durdurulmasıyla birlikte binlerce çalışanın geleceği de belirsiz hale gelirken, şirketin tasfiye sürecinin ABD havacılık sektöründe önemli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.