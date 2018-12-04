S&P'nin yeni 'Türkiye' değerlendirmesi

Ekonomideki iyileşme süreci devam ediyor. 5.13'e kadar düşen doların yeni direnç noktası 5,10 olarak görülüyor. Ekim ayında dış ticaret açığı ise yüzde 93,8 azaldı.

Yaşanan tüm gelişmelere rağmen birileri Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili karanlık bir tablo çizmek için çalışmalara devam ediyor. Kredi değerlendirme kuruluşları da bunlardan biri.

SORUNLU KREDİ MİKTARI İKİ KATINA ÇIKACAK

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türk bankalarındaki sorunlu kredi miktarının önümüzdeki 12-18 aylık dönemde ikiye katlanmasını ve Türk bankalarının kredilerdeki toplam kaybının son dönemdeki ortalama yüzde 1.4'ten yüzde 2.5 seviyesine kadar yükselmesini beklediğini belirtti.

ÜLKE EKONOMİSİ 2019'DA DARALACAK

S&P dün yayınladığı Türkiye raporunda ülke ekonomisinin 2019'da daralacağını, 2020 yılındaysa yüzde 3-4 seviyelerinde ılımlı bir büyüme hızı yakalanabileceğini öngördü.

S&P raporunda "Bankacılık sektöründeki takipteki kredi oranının (NPL) Eylül 2018'deki yüzde 3.5'ten yaklaşık yüzde 6'ya yükselerek, gelecek 12-18 ayda ikiye katlanmasını bekliyoruz." denildi.

Raporda sorunlu kredi tanımına 'yeniden yapılandırılan' kredilerin de eklenmesi durumunda, bu oranın S&P'nin baz senaryosu kapsamında çoktan yüzde 10'u geçmiş bulunduğu ve bunun gelecek yıl yüzde 20'ye kadar yükselebileceği de belirtildi.

Raporda, "Çünkü ekonomideki yavaşlama, kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, TL'de devam eden değer kaybı ve yükselen faizlerin, gelecek 12-18 ayda varlık kalitesinde yük olmaya başlayacağını tahmin ediyoruz." dendi.