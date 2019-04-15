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Spoiler nedir

Bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının alacağı hazzı etkileyen ipucuna spoiler diyoruz.

Özel İçerik | 15.04.2019 - 09:49..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Eski neslin 'katil uşak'ı, 21'inci yüzyılın spoiler'ı oldu.

Büyükleriniz bilir; eskiden Türk filmlerinde katil uşak muhabbeti olurdu. Keza katil her zaman uşak çıkardı. Sinemaya girdiğinizde bile elinde fenerle yer gösteren kişi, eğer bahşiş vermezseniz 'katil uşak' deyip uzaklaşırmış.

Bugünlerde spoiler vermek, özellikle de diziseverler arasında çağımızın en revanş problemi.

SPOİLERSEVER NEDİR

Bir eseri henüz izlememiş veya hakkında bilgi sahibi değilken, size detaylı bilgi veren, alacağınız hazzı ve düşüncenizi etkileyen ipuçlarına spoiler diyoruz. Bu bilgiyi size sızdıranlara ise, namı diğer spoilerseverler olarak hitap ediyoruz.

Bu istemediğiniz, merakınızı azaltan fakat maruz kaldığınız bilgiler, gerek en yakın arkadaşınız, gerek sosyal medya mecraları, gerekse ''spoiler içerir'' içerikleriyle internette karşınıza çıkabilir.

Spoiler nedir

GAME OF THRONES BAŞLADI, SPOİLERDAN KAÇIN

Yeni sezonunu heyecanla beklediğimiz dünyaca ünlü Game Of Thrones dizinin 8'inci sezon bölümü bu gece yayınlandı. Daha sabah uyanır uyanmaz Instagram sayfanıza spoilerlar düştü. İstemsizce dizi hakkında edindiğiniz bilgi sizi derin bir üzüntüye sokmuş olabilir.

İstenmeyen bilgi akışını engellemek ve kişilerin duygularını manüple etmemek için spoiler içeriklerini paylaşırken iki kez düşünmekte fayda var. 'Spoiler içerir' yazısıyla üstü kapalı bir tercih söz konusu olabilir; fakat kişiyi maruz bırakmak bir nevi sosyal problem haline geldi.

Spoiler nedir

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