Spor salonlarına yeni uygulama geliyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yepyeni bir kararı yürürlüğe koymak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, spor salonlarına parmak izi veya avuç içi taramayla girenlerden aldığı şikayet ile inceleme başlattı.

İnceleme sonucu alınan kararda, el ve parmak izi taranması işleminin biyometrik veri işleme faaliyeti kapsamında bulunduğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veri olarak belirlendiği ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, "Açık rızanın geçerli olması için kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi, neye rıza gösterdiğini bilmesi, sadece konu üzerinde değil aynı zamanda rızasının sonuçları üzerinde de tam bilgi sahibi olması, bilgilendirmenin veri işlemeyle ilgili bütün konularda açık, anlaşılır biçimde ve veri işlemeden önce gerçekleştirilmesi, kişinin yaptığı davranışın bilincinde olması ve kendi kararı olması gerekmektedir. Aksi durumda kişinin iradesini sakatlayacak cebir, tehdit, hata ve hile gibi haller varsa açık rızadan söz edilemeyecektir." dendi.

Kararda ayrıca, "Bu nedenle Kurul tarafından; spor salonuna girişin alternatif yollarla sağlanması mümkünken biyometrik veri alınmasının Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırı olduğu; biyometrik verilerin açık rızayla işlenmesinin Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırılık taşıdığı ve bu amaçla biyometrik verilerin işlenemeyeceği, biyometrik verilerinin işlenmesi için ilgili kişilerin açık rızalarının alınması yoluna gidilmekle birlikte açık rıza verilmemesi durumunda hizmetten yararlanamadıkları dikkate alındığında üyelerden alındığı düşünülen rızanın açık rıza sayılamayacağı değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

'FAALİYETLERİ DURDURUN' ÇAĞRISI

Kararda, parmak izi veya avuç içi tarama ile hizmet veren veri sorumlularına (şirket sorumluları) bu faaliyetlerini "hemen durdurmaları" uyarısında bulunulması kararlaştırıldı.