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Spor salonuna aracıyla dalan sürücü

Aracını park etmek isteyen acemi sürücü, bir anlık dalgınlığı sonucu gaza basarak bölgede bulunan bir spor salonuna daldı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 12:20..
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Kaliforniya Culver City'deki bir spor salonunda meydana gelen kazada kadın, bir anlık dalgınlığı sonucu gaza yüklenerek önünde bulunan spor salonunun vitrinine daldı.

İçeride onlarca insanın olduğu spor salonunda bir kişi yaralandı.

KOŞU BANDINDAN FIRLADI

O sırada koşu bandında olan şahıs, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Şahıs, kılpayı kurtuldu ve düştüğü yerden bir süre kalkamadı. Salonda büyük panik yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen kazada yere düşen şahıs, hafif yaralandı. Spor salonunda ciddi maddi hasar meydana geldi. O anlar spor salonunun kameralarına saniye saniye yansıdı.

Spor salonuna aracıyla dalan sürücü

Spor salonuna aracıyla dalan sürücü

Spor salonuna aracıyla dalan sürücü

Spor salonuna aracıyla dalan sürücü

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