Sporda akıttığınız ter boşa gitmesin

Uzmanlar, spordan sonra dökülen terin boşa gitmemesi için bazı uyarılarda bulunuyor. Buna göre 30 ila 60 dakika içinde yemeye dikkat etmek gerekiyor. Elbette ki, protein şart. Maden suyu tüketmek vücuda fazlasıyla iyi geliyor.

PROTEİN, KARBONHİDRAT VE İDEAL SIVI ALIMI

Sağlıklı bir birey olmak için uzmanların sıraladığı protein bakımından zengin besinler:

Göğüs tavuk veya hindi eti, balık, süzme peynir, tofu, barbunya, yumurta, yoğurt, yemişler (fındık, fıstık, badem, kabak çekirdeği)

Kasların proteine ihtiyacı varsa, karaciğerin de karbonhidrat deposunu yenilemeye ihtiyacı var. Bu yüzden karbonhidratlar unutulmamalı.

Karbonhidrat içeren besinler ise şöyle:

Yaban mersini, böğürtlen, ahududu, kiraz, çok tahıllı ekmek, kinoa, fasulye, soya fasulyesi, mercimek, kırık bezelye, patates, elma, kayısı, böğürtlen, portakal, muz, üzüm, greyfurt, mısır, esmer pirinç.

İdeal sıvı alımı da şu şekilde:

Egzersizden en az 2 saat önce 2 bardak, 15 dakika önce tekrar 2 bardak, egzersiz sırasında her 15 dakikada bir yarım bardak sıvı.

İDRAR RENGİ ÖNEMLİ

Öte yandan egzersiz sonrasında idrar renginizi kontrol edin. Su ihtiyacınız giderilmişse rengi berrak olacaktır. Maden suyu tüketmeyi de unutmayın. Spordan iyi sonuç almak istiyorsanız alkolde ölçüyü kaçırmayın.