Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense'ye kupada yenildi
Portekiz Kupası finalinde Sporting Lizbon, uzatmaya giden maçta 2. Lig ekibi Torreense'ye 2-1 mağlup oldu.
Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında büyük bir şok yaşadı.
Portekiz Kupası final maçında Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi.
TORREENSE KUPAYI UZATMALARDA KAZANDI
Estadio Nacional'deki maçta kazanan 2-1 ile Torreense oldu.
Torreense, 4. dakikada Kevin Zohi ile 1-0 öne geçti ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Sporting, 54. dakikada Luis Suarez ile 1-1'i buldu ve 90 dakikadaki 1-1'lik beraberlik sonrası maç uzatmalara gitti.
SPORTING 10 KİŞİ KALDI
Sporting, Araujo'nun 109. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
Torreense, 113. dakikada Tavares Stopira'nın penaltı golüyle Sporting Lizbon'u 2-1 yedi ve Portekiz Kupası'nı kazandı.
Portekiz Kupası'nı kazanan 2. Lig ekibi Torreense, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.
