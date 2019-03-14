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Spotify'dan Apple'a haksız rekabet suçlaması

Mobil müzik yayıncısı Spotify, haksız rekabet gerekçesiyle Apple'ı şikayet etti.

AA | 14.03.2019 - 09:13..
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Mobil müzik sektörü kızışıyor. Mobil müzik yayıncısı Spotify ile Apple Music, rekabeti farklı ortamlara taşımış durumda.

Mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Apple'ın mobil uygulama mağazasında uyguladığı kuralların haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle AB Komisyonu'na şikayette bulundu

Şirketin kurucusu Daniel Ek, yaptığı açıklamada, Apple'ın mobil uygulama mağazasında uyguladığı kuralların, Spotify ve diğer müzik uygulamaları aleyhine haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle AB Komisyonuna şikayette bulunduklarını söyledi.

apple

"APPLE HAKSIZ REKABET SAĞLIYOR"

Apple'ın uygulama mağazasında yapılan uygulama içi ödemelerden yüzde 30 pay aldığına dikkati çeken Daniel Ek, bunun platform üzerinde faaliyet gösteren diğer müzik uygulamalarının Apple'ın kendi müzik servisine karşı fiyat dezavantajı yaşamasına neden olduğunu belirtti.

Ek, uygulama üreticilerinin Apple'ın mağaza içi satın alma uygulamasını kullanmaması halinde ise bazı teknik kısıtlamalarla karşılaştığını, örneğin kullanıcılara e-posta gönderemediğini, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik geliştirmelerini bloke ettiğini ve rakiplerini Siri, HomePod ve Apple Watch gibi komşu platformlardan dışladığını ifade etti.

apple

AB Komisyonundan bir yetkili, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, Komisyon'un Spotify'ın şikayetini aldığını ve konuyla ilgili standart prosedürün işletileceğini belirtti. Apple ise konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

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