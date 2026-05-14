SRC belgesi olmayan kuryeler kontak kapatacak

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde kuryeler için öngörülen bir yıllık geçiş süreci sona eriyor.

Artık SRC ve psikoteknik belgesi olmayan kuryeler trafiğe çıkamayacak.

SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesilecek.

SRC ve psikoteknik belgesi alma zorunluluğu nedeniyle belge alamayan kuryeler, ceza yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak.

BELGE ZORUNLULUĞUNA İKİ GÜN KALDI

15 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 28'inci maddesinin 12'nci fıkrasında yer alan "P1 veya P2 yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtları süren şoförlerden, 34'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde öngörülen yükümlülük bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle aranmaz." şartları 2 gün sonra devreye giriyor.

SON GÜN: 15 MAYIS

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34'üncü maddesinde şoför ve kuryelerde aranacak nitelik ve şartlar ele alınıyor. Yönetmelikte, "Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin" cümlesi yer alıyor ve buna göre 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren tüm kuryelerin SRC ve psikoteknik belgesinin olması gerekiyor.

"BİR YILDIR BİLİNİYOR"

Ankara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar, Türkiye'deki kurye sayısının 1 milyona ulaştığını ve sistem değişikliğinin bir yıldır bilindiğini ifade etti.

CEZA UYGULANACAK

SRC belgesi de yaklaşık 11 bin lira seviyesinde bulunuyor.

SRC belgesi olmadan kuryelik yapanlar polis tarafından uygulama noktasında 15 bin liranın üzerinde cezaya tabi tutulacak.