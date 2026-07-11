Srebrenitsa'da acı dinmiyor: Kimliği belirlenen 10 soykırım kurbanı 31 yıl sonra toprağa veriliyor

Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tanık olduğu en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen acılar dinmiyor. Kimlikleri uzun süren adli çalışmalar sonucunda belirlenen 10 soykırım kurbanı, bugün gerçekleştirilecek anma ve cenaze törenleriyle Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

31. YILINDA ANMA VE DEFİN TÖRENİ

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da gerçekleştirilecek program, Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde düzenlenecek anma töreniyle başlayacak. Ardından kimlikleri tespit edilen 10 kurban için cenaze namazı kılınacak ve naaşlar Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Anma programına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden üst düzey devlet temsilcileri, büyükelçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, davetliler ve soykırımda yakınlarını kaybeden ailelerin katılması bekleniyor.

ANIT MEZARLIKTAKİ KABİR SAYISI 6 BİN 782'YE YÜKSELECEK

Bu yıl gerçekleştirilecek defin töreniyle birlikte Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 782'ye ulaşacak.

Bu yıl defnedilecek kurbanlar arasında en genç isim, yaşamını yitirdiğinde henüz 20 yaşında olan Senad Jusic olurken, en yaşlı kurban ise katledildiğinde 56 yaşındaki Ramo Dautovic olarak kayıtlara geçti.

BU YIL DEFNEDİLECEK 10 KURBAN

Kimlik tespiti tamamlanan ve ailelerinin onayıyla defnedilecek kurbanların isimleri şöyle:

Senad Jusic

Muriz Barakovic

Hamed Music

Ramo Alic

Muhidin Osmanovic

Huso Cerimovic

Nuko Nukic

Ahmet Guster

Asım Kunic

Ramo Dautovic

Yıllar sonra kimliklerine ulaşılan kurbanlar, ailelerinin bekleyişini sonlandırırken, birçok kayıp için ise arama ve kimliklendirme çalışmaları halen devam ediyor.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?

11 Temmuz 1995'te, Bosna Savaşı sırasında Ratko Mladić komutasındaki Bosnalı Sırp birlikleri, Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'yı ele geçirdi. BM bünyesinde görev yapan Hollandalı barış gücü askerlerine sığınan binlerce sivil Boşnak, daha sonra Bosnalı Sırp güçlerine teslim edildi.

Kadın ve çocukların bölgeden ayrılmasına izin verilirken, en az 8 bin 372 Boşnak erkek ve erkek çocuğu sistematik şekilde ormanlık alanlarda, depolarda ve fabrikalarda öldürüldü. Katledilenlerin cenazeleri, suçun izlerini gizlemek amacıyla farklı bölgelere taşınarak toplu mezarlara gömüldü.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI YILLARDIR SÜRÜYOR

Savaşın sona ermesinin ardından başlatılan kapsamlı kazılar ve DNA analizleri sayesinde toplu mezarlardan çıkarılan çok sayıda kurbanın kimliği yıllar içinde belirlenebildi. Kimliklendirme süreci tamamlanan ve aileleri tarafından defnine onay verilen kurbanlar ise her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenlerle Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.

Aradan geçen 31 yıla rağmen yüzlerce kişinin akıbeti hâlâ netlik kazanmazken, kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar uluslararası kuruluşların desteğiyle devam ediyor. Bu nedenle Srebrenitsa'daki her anma töreni, yalnızca geçmişte yaşanan büyük acının hatırlanması değil, aynı zamanda hâlâ yakınlarının izini süren ailelerin umut ve bekleyişinin de sembolü olmayı sürdürüyor.