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Sri Lanka Cumhurbaşkanı teröristlerin idamını istedi

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, ülkede 21 Nisan'da Paskalya günü yaşanan terör saldırılarının faillerinin idam edilmesi gerektiğini söyledi.

AA | 18.07.2019 - 03:55..
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Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, nisan ayında 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yerel haber sitesi Daily Mirror'a göre Sirisena, saldırganların suçlu olduklarını gösteren somut kanıtlara sahip olduklarını belirterek, 290 kişiyi öldüren bu kişilerin hepsinin idam cezası almayı hak ettiğini söyledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı, idam cezasının "daha iyi bir toplum için gerekli ve suç işlemeyi düşünenler için caydırıcı" olduğunu savundu.

Sirisena, darbe teşebbüslerinin, terör saldırılarının ve cinayetlerin Sri Lanka hukuk sisteminde karşılığının idam cezası olduğunu, idam cezasını engellemenin, sadece suçlulara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı teröristlerin idamını istedi

SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da, 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı teröristlerin idamını istedi

BAŞBAKANIN İDAMLARIN İNFAZ KARARINA İTİRAZ

Cumhurbaşkanı Sirisena, haziran ayında yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa sürede infaz edileceğini açıklamıştı.

Son idam cezasının 1976'da infaz edildiği Sri Lanka'da, mahkemelerin verdiği idam kararları 43 senedir uygulanmıyordu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ise Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın idam cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin uygulamaya son vermesini eleştirmişti.

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi, uyuşturucuyla ilgili suçlardan mahkum olan 4 kişinin idamının infazını 30 Ekim'e ertelemişti.

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