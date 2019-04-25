Sri Lanka'da bu kez Müslümanlar saldırı altında

Amerikan New York Times gazetesi, Sri Lanka'da 359 kişinin yaşamına mal olan terör saldırılarının ardından Müslümanların hedef haline geldiğini yazdı.

Paskalya ayini sırasında saldırıların hedefi olan kiliselerdin birinin bulunduğu Negombo kentindeki Müslümanlarla konuşan New York Times muhabirleri, buradaki Müslümanların nasıl hedef haline geldiğini yazdı.

Pakistan'dan Sri Lanka'ya göç eden Auranzeb Zabi, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıların sorumluluğunu üstlenmesinin ardından bir Hristiyan grubun kendisini ve iki çocuğunu dövdüğünü anlattı.

Zabi, askerlere sığınarak öfkeli kalabalıktan kurtulduğunu anlattı.

"CAN KAYIPLARI YAŞANABİLİR"

Sri Lanka'daki saldırılardan bu yana Hristiyanların kapı kapı gezip, Müslümanların evlerinin camlarını, kapılarını kırdığı, insanları zorla evlerinden çıkararak sokaklarda tekmelediği ve onları ölümle tehdit ettiği aktarılan haberde, "Şu ana kadar bu olaylarda bir can kaybı yaşanmadı. Ancak birçok Müslüman bunun da an meselesi olduğunu düşünüyor." uyarısında bulunuldu.

Haberde görüşlerine yer verilen Pakistan kökenli Malik Ferhan da, "Artık kendimizi Sri Lanka'da güvende hissetmiyoruz." dedi.

Sri Lanka'nın başka bir kasabası olan Bandaragama'da da durumun farklı olmadığına işaret edilen haberde, 15 yıldır ayakkabıcılık yapan Muhammed İkbal'in hikayesine yer verildi.

Dükkanının kilise saldırılarının olduğu gece kundaklandığını ve kül olduğunu belirten İkbal, "Kesinlikle benden intikam almak için bunu yaptılar." diye konuştu.