Standart altının kilogramı haftanın kapanışında yükseldi
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 606 bin liradan tamamlarken, günü yüzde 0,5 artışla 6 milyon 637 bin 100 liradan kapattı.
9 günlük Kurban Bayramı tatiline girerken Borsa'da altının kilogram fiyatı, 6 milyon 637 bin 100 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 637 bin 100 liraya çıktı.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DEĞERLER
Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 580 bin lira, en yüksek 6 milyon 652 bin 700 lirayı gördü.
İŞLEM MİKTARI
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 797 milyon 348 bin 244,91 lira, işlem miktarı ise 1485,54 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 808 milyon 668 bin 654,47 lira olarak gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)