Standart altının kilogramı haftanın kapanışında yükseldi

9 günlük Kurban Bayramı tatiline girerken Borsa'da altının kilogram fiyatı, 6 milyon 637 bin 100 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DEĞERLER

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 580 bin lira, en yüksek 6 milyon 652 bin 700 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 6 milyon 606 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 797 milyon 348 bin 244,91 lira, işlem miktarı ise 1485,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 808 milyon 668 bin 654,47 lira olarak gerçekleşti.