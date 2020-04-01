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Star Wars'ın yıldızı Andrew Jack koronaya yenik düştü

Salı sabahı İngiltere’de hayatını kaybeden ünlü aktörün eşi de karantina altına alındı.

Haber Merkezi |
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Star Wars'ın yıldızı Andrew Jack koronaya yenik düştü

Dünya çapında 800 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs can almaya devam ediyor.

Star Wars serisinde Major Caluan Ematt karakterini canlandıran 76 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Andrew Jack de, koronavirüse yenik düştü.

Temsilcisi Jill McCullough’ın TMZ'ye yaptığı açıklamaya göre ünlü oyuncu Andrew Jack, salı sabahı İngiltere’de yaşamını kaybetti.

Star Wars'ın yıldızı Andrew Jack koronaya yenik düştü

EŞİ DE KARANTİNADA

Edilen bilgilere göre daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Andrew Jack’in durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi.

Andrew Jack'in eşi Avustralya'da karantinada olduğundan eşinin son anlarında yanında yer alamadı.

Star Wars'ın yıldızı Andrew Jack koronaya yenik düştü

SON OLARAK KOÇLUK YAPIYORDU

Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu. Mesleği oyunculuk ve aksan koçluğu olan Andrew Jack, 24 Ocak 1944 Londra doğumluydu.

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