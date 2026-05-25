Starlink'ten uzay lazeri hamlesi: Ay ile Dünya arasında yüksek hızlı internet kurulacak

SpaceX, Starlink ekibinin Ay çevresindeki iletişim için yüksek bant genişliğine sahip lazer bağlantılarını aktif olarak araştırdığını doğruladı.

Bu yeni yaklaşım, derin uzay iletişiminde on yıllardır kullanılan radyo frekanslarının yerini alarak verileri optik lazerlerle Dünya'ya iletecek.

Şirketin Ay için geliştirmeyi planladığı bu teknoloji, halihazırda alçak Dünya yörüngesinde başarılı bir şekilde kullanılıyor.

Mevcut Starlink uyduları, bağlantı başına 100 ile 200 Gbps arasında veri aktarımı sağlayan üç adet optik uydu arası bağlantı taşıyor.

Verilere göre şu an yörüngede çalışan 9 binden fazla lazer, her gün 42 petabaytın üzerinde veriyi yüzde 99 kesintisiz çalışma süresiyle iletiyor.

Sistem, optik iletişim için son derece uygun olan 1.550 nanometre civarındaki yakın kızılötesi dalga boylarında faaliyet gösteriyor.

ZORLU MÜHENDİSLİK SINAVI

Bu başarılı altyapıyı Ay'a kadar genişletmek, 384 bin kilometrelik devasa mesafe nedeniyle temelde oldukça farklı bir mühendislik zorluğu sunuyor.

Yörünge mekaniği, hassas yönlendirme ve atmosferik parazit gibi faktörler, bu uzun mesafede tutarlı bir bağlantı kurmayı zorlaştırıyor.

Şu an için projenin hala keşif aşamasında olduğu belirtilirken net bir zaman çizelgesi veya mimari plan, henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ancak bu hedef, NASA'nın Artemis programı kapsamında Starship'i İnsanlı İniş Sistemi olarak seçtiği SpaceX'in daha geniş ay yol haritasıyla tam bir uyum gösteriyor.

DERİN UZAY İLETİŞİMİNDE YENİ DÖNEM

Ay yüzeyinde sürdürülebilir insanlı operasyonlar yürütebilmek için güvenilir ve yüksek bant genişliğine sahip iletişim sistemleri hayati bir önem taşıyor.

Starlink'in bu lazer ağı başarıyla uyarlanabilirse, mevcut Derin Uzay Ağı'ndan çok daha yüksek kapasiteli bir veri hattı ticari operatörlerin ve NASA'nın hizmetine sunulacak.