Stellantis, 2026 yılının ilk çeyreğinde ne kadar para kazandığını açıkladı

Stellantis, 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaşarak temel göstergelerde yıllık bazda iyileşme kaydedildiğini duyurdu.

Şirketin net gelirleri, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerindeki büyümenin katkısıyla 38,1 milyar euroya ulaştı.

OPERASYONEL PERFORMANS KÂR GETİRDİ

Hacim artışının etkisiyle net kârını 0,4 milyar euro olarak açıklayan dev şirket, bölgelerin büyük çoğunluğunda pozitif sonuçlar elde etti.

Düzeltilmiş faaliyet geliri 1 milyar euro seviyesinde gerçekleşirken faaliyet marjı ise yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

BİLANÇO HİBRİT TAHVİLLERLE GÜÇLENDİRİLDİ

Stellantis, likidite ve sermaye esnekliğini artırmak amacıyla toplam 5 milyar Euro tutarında hibrit sürekli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Şirket, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına üretim kalitesini artıracak operasyonel aksiyonlarını hızlandırdığını açıkladı.