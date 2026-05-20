Stellantis, Avrupa pazarı için uygun fiyatlı elektrikli araç geliştiriyor

Fiat, Opel ve Citroen gibi markaların sahibi Stellantis, Avrupa'nın küçülen giriş seviyesi otomobil pazarını canlandırmak için kolları sıvadı.

Şirket, Japonya'nın ünlü 'kei otomobilleri' tarzında, düşük maliyetli ve sadeleştirilmiş şehir içi elektrikli modeller üretecek.

ÜRETİM 2028 YILINDA İTALYA'DA BAŞLAYACAK

Yeni elektrikli araç kategorisinin üretimine 2028 yılında İtalya'daki Pomigliano d'Arco fabrikasında başlanması planlanıyor.

Yaklaşık 17 bin 500 dolara satılacak olan araçların yüksek üretim hacmine ulaşması ve fabrikadaki istihdamı artırması bekleniyor.

Stellantis, geliştirme sürecini hızlandırmak ve maliyetleri düşük tutmak için küresel ortaklıklardan yararlanacağını açıkladı.

Bu kapsamda şirket, Avrupa'daki atıl fabrika kapasitesini verimli hale getirmek için Çinli Leapmotor ve Dongfeng ile iş birliklerini genişletiyor.