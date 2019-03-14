taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4694
Euro
6.20085
Altın
1302.415
Borsa
102196.57
Gram Altın
229.096

Sterlin Brexit yüzünden dalgalandı

Avrupa Birliği'nden ayrılma krizi yaşayan İngiltere'de, sterlin dalgalı seyir izliyor.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Sterlin, çarşamba günü dokuz ayın zirvesine tırmanmasının ardından, iyimserliğin aşırı olup olmadığının değerlendirilmesiyle geriledi.

YÜZDE 2'LİK KAZANCI GERİ VERDİ

Sterlin, çarşamba günkü yüzde 2'lik kazancının bir kısmını geri verdi. Piyasalar sterlinin, Times'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ikinci Brexit planını reddeden kanun yapıcılar ile gizli görüşmeler yaptığına ilişkin haberinin ardından, euro karşısında satışa konu olduğunu belirtti.

Sterlin Brexit yüzünden dalgalandı

"ÇOK SAYIDA ENGEL VAR"

Bloomberg'in haberine göre, Sydney'de Westpac Banking Corp. kıdemli Döviz stratejisti Sean Callow, “Sterlin, önceki manşetlere biraz aşırı tepki vermiş olabilir. İleride çok sayıda engel var ve Brexit ile ilgili ne olduğuna ilişkin düne göre çok daha fazla netlik yok.” dedi.

Sterlin/dolar paritesi 08.30'da yüzde 0,67 ekside 1.3248 seviyesinden işlem gördü. Euro/sterlin paritesi ise çarşamba günü yüzde 1,6 düşmesinin ardından yüzde 0,63 yükselerek 0.85464'ten alıcı buldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

42
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

11
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

36
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

58
Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

22
Ordu Valiliği roket ve füze uyarısı yaptı

Ordu Valiliği roket ve füze uyarısı yaptı

9
ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı

ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir