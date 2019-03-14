Sterlin Brexit yüzünden dalgalandı

Sterlin, çarşamba günü dokuz ayın zirvesine tırmanmasının ardından, iyimserliğin aşırı olup olmadığının değerlendirilmesiyle geriledi.

YÜZDE 2'LİK KAZANCI GERİ VERDİ

Sterlin, çarşamba günkü yüzde 2'lik kazancının bir kısmını geri verdi. Piyasalar sterlinin, Times'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ikinci Brexit planını reddeden kanun yapıcılar ile gizli görüşmeler yaptığına ilişkin haberinin ardından, euro karşısında satışa konu olduğunu belirtti.

"ÇOK SAYIDA ENGEL VAR"

Bloomberg'in haberine göre, Sydney'de Westpac Banking Corp. kıdemli Döviz stratejisti Sean Callow, “Sterlin, önceki manşetlere biraz aşırı tepki vermiş olabilir. İleride çok sayıda engel var ve Brexit ile ilgili ne olduğuna ilişkin düne göre çok daha fazla netlik yok.” dedi.

Sterlin/dolar paritesi 08.30'da yüzde 0,67 ekside 1.3248 seviyesinden işlem gördü. Euro/sterlin paritesi ise çarşamba günü yüzde 1,6 düşmesinin ardından yüzde 0,63 yükselerek 0.85464'ten alıcı buldu.