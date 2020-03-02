STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Genel Başkanı Hamza Akbulut öncülüğündeki 31 sivil toplum kuruluşunun başkanı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklama yapıyor.

Akbulut açıklamasında, "Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yaptığımız mücadelenin birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

81 İLDEN BAĞLANTI

Haliç'te kurulan telekonferans sistemi ile diğer illere bağlanılarak, oradaki STK başkanları ile görüşme yapılıyor. Başkanlar, desteklerini açıklıyor.

MİMARLAR VE DOKTORLAR ODASI YOK

Öte yandan 31 STK örgütüne, Mimarlar Odası ve Doktorlar Odası'nın destek vermediği belirtiliyor.