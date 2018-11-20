Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

Ülkenin soğan üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiren Ankara Polatlı'daki depoları inceleyen Maliye ekipleri, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin "fiyat daha da yükselecek" diye beklediğini saptadı.

21 DEPO KAPI DUVAR

Ekiplerin raporunda, "24 adet depoda inceleme yapıldı. İnceleme yapılan depolarda 50 bin ton soğan bulunduğu tespit edildi. 24 depodan sadece üç adedinde satışın yapıldığı, diğer depoların kilitli olduğu gözlemlendi" denildi.

MİKTAR 200 BİN TON

Gözlemlerin yanı sıra ekiplerin ilçede yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmelerde soğan üretiminde hastalık yaşandığı ve tarladan çıkan soğanın yüzde 20-30'unun kayba uğradığı belirtildi. Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı Polatlı İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmede yaklaşık 200 bin ton soğanın depolarda tutulduğu belirtildi."

"FİYATLARI NİSAN BAŞINA KADAR ARTIRACAKLAR"

Çiftçi ve tüccarın fiyat artış beklentisi nedeniyle satış yapmadığı kaydedilen raporda şu bilgiler verildi

"Özellikle Adana'da hasat mart sonu ya da nisan başı başlayacağından, o güne kadarki beklenti fiyatların daha da artacağı yönünde olduğundan satış konusunda çekimser davranıldığı görüldü. Bir diğer tehlike ise hastalık nedeniyle soğanın depolardaki zayi oranın artması."

ÇORUM'DA DA DENETİM OLACAK

Ekiplerin benzer bir incelemeyi Çorum bölgesinde de yapmayı planladığı öğrenildi.