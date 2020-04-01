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Stoltenberg'den Türkiye'ye övgü: Gurur duyuyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

AA & Ensonhaber |
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Stoltenberg'den Türkiye'ye övgü: Gurur duyuyorum

Türkiye, Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya'ya yardım gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

İSPANYA VE İTALYA'YA YARDIM

Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'den Türkiye'ye övgü: Gurur duyuyorum

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