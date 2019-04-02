St.Petersburg'da bir askeri okulda patlama: 4 yaralı

Rusya'nın en büyük askeri eğitim üssü olarak bilinen Alexander Mozhaysky Askeri Uzay Akademisi'nin içerisindeki bir ofiste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

4 YARALI

RİA Novosti haber ajansından yapılan açıklamada; askeri akademide meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

15 KİŞİ BİNADA MAHSUR KALDI

Patlamanın etkisiyle binanın üçüncü katında 15 kişinin mahsur kaldığı da belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın neden meydana geldiği ise araştırılıyor.

ÖĞRENCİLER OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Patlama sonrası okul boşaltılıyor. Yetkililer; öğrencilerin ve görevlilerin kimliklerine bakıp onları okuldan uzaklaştırıyor.



