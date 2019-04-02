taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.56155
Euro
6.24095
Altın
1288.89
Borsa
95034.48
Gram Altın
230.517

St.Petersburg'da bir askeri okulda patlama: 4 yaralı

Rusya'nın St.Petersburg şehrinde bir askeri akademide patlama meydana geldi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 14:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya'nın en büyük askeri eğitim üssü olarak bilinen Alexander Mozhaysky Askeri Uzay Akademisi'nin içerisindeki bir ofiste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

St.Petersburg'da bir askeri okulda patlama: 4 yaralı

4 YARALI

RİA Novosti haber ajansından yapılan açıklamada; askeri akademide meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

St.Petersburg'da bir askeri okulda patlama: 4 yaralı

15 KİŞİ BİNADA MAHSUR KALDI

Patlamanın etkisiyle binanın üçüncü katında 15 kişinin mahsur kaldığı da belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın neden meydana geldiği ise araştırılıyor.

ÖĞRENCİLER OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Patlama sonrası okul boşaltılıyor. Yetkililer; öğrencilerin ve görevlilerin kimliklerine bakıp onları okuldan uzaklaştırıyor.

St.Petersburg'da bir askeri okulda patlama: 4 yaralı

St.Petersburg'da bir askeri okulda patlama: 4 yaralı

St.Petersburg'da bir askeri okulda patlama: 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

292
Belediye başkanlarının maaşları

Belediye başkanlarının maaşları

142
Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

340
Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

372
Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

130
Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

76
F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir