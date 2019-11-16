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Su baskınlarının Venedik'e maliyeti

Venedik Belediye Başkanı Brugnaro, tahmini olarak maddi hasarın 1 milyar euro olduğunu söyledi.

AA | 16.11.2019 - 19:48..
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Su baskınlarının Venedik'e maliyeti

İtalya’nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentinde, hafta içinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle yükselen suların verdiği zararın tahmini 1 milyar euro olduğu belirtilirken, su seviyesinin yarın yeniden yükseleceği bildirildi.

ZARAR FATURASI ARTABİLİR

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Messaggero gazetesine verdiği demeçte, “Kentte suların yükselmesiyle oluşan zararın tahmini 1 milyar euro olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, sular çekilip, her şey kuruduktan sonra suların evlere, iş yerlerine, kültürel ve sanatsal varlıklarımıza ne kadar zarar verdiğini anlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de kentte incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Venedik’in sadece Venediklilere ya da İtalyanlara değil, bütün dünyaya ait olduğunu belirterek, "Kesinlikle korunması gereken bir yer. Öncelikle İtalya’nın ilgilenmesi ardından herkesin özel ilgi göstermesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu arada, İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini de "45500" numaralı hatta gönderilecek kısa mesajlarla doğal afetten etkilenen Venedik’e vatandaşların destek olabileceğini belirtti.

SULAR YİNE YÜKSELECEK

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hafta için suların 187 santimetreyle 1966’dan bu yana en yüksek ikinci seviyeye ulaşmasının ardından kentte, yarın için de alarm verildi. Tarihi kentte dün 154 santimetreyi bulan su seviyesinin sonrasında kademeli olarak 97 santimetreye kadar düştüğü ancak, yapılan tahminlere bağlı olarak su seviyesinin yarın öğlen saatlerinde yeniden 160 santimetreye kadar yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Su baskınlarının Venedik'e maliyeti

Su baskınlarının Venedik'e maliyeti

Su baskınlarının Venedik'e maliyeti

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