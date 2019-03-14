taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4683
Euro
6.2059
Altın
1302.47
Borsa
102617.09
Gram Altın
228.956

Su çukuruna düşen 11 aylık Nisan bebek, hayatını kaybetti

11 aylık Nisan bebek, evinin arka tarafından bulunan su çukuruna düştü. Emekleyerek çukura giden minik Nisan, hayatını kaybetti.

DHA | 14.03.2019 - 11:42..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Konya’nın Kale Mahallesi’ne bağlı Hamdiler Yaylası’nda 28 yaşındaki Selda Bayrakçı, bebeği Nisan Düriye'yi evde bırakıp, hayvanlara yem vermek için ahıra indi. Bir süre sonra geri dönen Bayrakçı, kızını evde bulamadı.

Su çukuruna düşen 11 aylık Nisan bebek, hayatını kaybetti

ATIK SU ÇUKURUNDA BULDU

Kızını aramaya çıkan Selda Bayrakçı, Nisan Duriye'yi evin arkasında üstü açık, içerisinde bir miktar su bulunan atık su çukurunda hareketsiz buldu. Eşi tarlada çift süren Selda Bayrakçı, kayınbiraderi Zafer Bayrakçı’dan yardım istedi. Zafer Bayrakçı, yeğenini sudan çıkararak Emirgazi Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Su çukuruna düşen 11 aylık Nisan bebek, hayatını kaybetti

EMEKLEYEREK ÇIKTI

Doktorların yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Evin giriş kapısının açık, 2 metre derinliğindeki çukurla mesafenin ise yaklaşık 16 metre olduğu tespit edildi. Evden emekleyerek çıkıp, çukura düştüğü üzerinde durulan minik Nisan'ın cansız bedeni, otopsi için Konya’ya gönderildi.

Su çukuruna düşen 11 aylık Nisan bebek, hayatını kaybetti

Su çukuruna düşen 11 aylık Nisan bebek, hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

93
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

110
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

44
Kuzey Kore'de seçim sonucu

Kuzey Kore'de seçim sonucu

47
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

45
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

11
Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir