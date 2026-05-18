Şuayıp Birinci, sağlıkta yapay zeka uygulamalarını anlattı: Meme kanseri riski azaldı

Türk Telekom'un grup şirketi İnnova tarafından, Ankara'da 14 Mayıs'ta Proje Yönetişimi Zirvesi düzenlendi.

Zirvede Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ve İnnova CEO’su Huzeyfe Yılmaz konuşma yaptı.

Şuayıp Birinci, sağlık alanındaki dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında kullandıkları uygulamaları anlattı ve bu uygulamaların faydalarına örnekler verdi.

"40'TAN FAZLA ULUSAL UYGULAMA"

Türkiye'nin sağlık alanında dijitalleşmede lider bir ülke olduğunun altını çizen Birinci, şunları söyledi:

"2003 yılından itibaren hayata geçirdiğimiz sağlıkta dijital dönüşüm, mevcutta 40'tan fazla ulusal uygulama, 150'den fazla lokalde çalışan uygulama ile dünyada dijital sistemleri en etkin uygulayan ülkelerden biriyiz.

Acil servisten evde sağlık hizmetlerine, mobil sağlık çözümlerinden tıbbi sağlık hizmetlerine kadar her aşamayı bütünleşmiş şekilde dijitalleştirmiş durumdayız."

"SİSTEMLERİMİZ VÜCUDUNUZDA HANGİ MALZEMENİN YAŞADIĞINI BİLİYOR"

Birinci, dijital sistemlerin etkin kullanımı sayesinde veri depolamanın itinalı bir şekilde uygulanabildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Sizin vücudunuzda hangi malzemenin yaşadığını bizim sistemlerimiz biliyor. Herhangi bir ilaçta problem yaşadığında sistemin kimi gözetim altına alması gerektiğini, geçmişte o ilacı kullananların hangi sonuçlarla yüzleştiğini takip eden sistemlerimiz var.

Bu dönüşüm, hizmet kalitesini artıran, erişimi kolaylaştıran kaynak kullanımını iyileştiren ve süreçleriyle bütüncül bir yönetim anlayışıyla daha da etkin yönetilmesini sağlayan güçlü bir ekosisteme dönüşmüş durumda."

"E-NABIZ'DA 12 MİLYAR TANI KAYDI"

E-nabız sisteminin dünyada gıpta edilen bir sistem olduğunun altını çizen Birinci, şunları söyledi:

"Bugün bu dijitalleşmenin gücünde en çarpıcı örneğimiz, dünya çapında parmakla gösterilen e-nabız sistemimiz. E-nabız, basit bir kayıt sisteminin çok ötesinde dijitalleşme sürecimizin mihenk taşı.

80 milyondan fazla insanımızın aktif kullandığı bir sistem. Bugün 90 yaşın altındaki insanların yüzde 40'ının en az 1 kere kullandığın bir sistem. Birçok Batılı şaşırtıcı buluyor. 80 milyondan fazla kullanıcı bugüne kadar 9,4 milyar kez sisteme girmiş.

Hekimlerimiz sistemi 18 milyar kez kullanmış. Hastalar, tahlil görüntü rapor 450 milyondan fazla reçete, 12 milyar tanı kaydı var sistemde."

"TÜRKİYE'NİN NABZINI ÖLÇEBİLİYORUZ"

Birinci, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sağladığımız entegrasyon sayesinde 9 milyardan fazla sensör verisi var. Bir maç sırasında Türkiye'nin nabzının yüzde kaç arttığını görebiliyoruz. Mesela seçim zamanı sandıklar açıldıktan sonra yüzde 12 arttı.

Elde ettiğimiz bu büyük veri setini sadece depolamakla kalmıyoruz. Her bir veri noktasının sistemimizi daha etkin kılmak ve kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmak için optimize etmekte de kullanıyoruz.

"400 MİLYAR FİNANSAL AVANTAJIMIZ VAR"

Bugünün ölçülen değeriyle 400 milyar TL geçen sadece finansal avantajımız var. Kamu hastaneleri olarak SGK'dan bu yıl aldığımız bedel 1 trilyon civarında. Teknolojiyi iyi kullandığınızda kaynaklarınızı ne kadar iyi yönetebildiğinizi de gösteriyor.

Radyolojik görüntüleme yüzde 30 azaldı. Sadece entegrasyonla, geçmiş görüntülerin değerlendirilmesiyle. Hastaların aldığı radyasyon miktarı azaldı. Ulusal bazda vatandaşına cihazların gönderdiği radyasyonu merkezi takip edebilen başka bir ülke yok.

Yoğun bakım süreçlerinin dijitalleşmesiyle yüzde 35 hasta sayımız azaldı. Hastaya işlem sayısı bakımından yüzde 50'ye yakın tasarruf elde ettik. Bunun hasta güvenliği için ne kadar güvenli olduğunu tahmin edersiniz."

YAPAY ZEKA TARAMALARIYLA MEME KANSERİ RİSKİ AZALDI

Küresel sağlıkta yapay zeka pazarının 2025-2033 yılları arasında yüzde 38 büyümesinin ve 2033'te 500 milyar doların üzerine çıkmasının öngörüldüğünü belirten Birinci, yapay zeka projelerine dair somut örnekler de verdi.

Birinci, yapay zeka destekli programlarla meme kanseri taramasındaki başarı oranlarını şöyle anlattı:

"Türkiye'de yaşayan kadınların 20 milyonu meme kanseri adayı. İstatistiksel olarak minimum 3 milyonu kesinlikle meme kanseri olacak. Kimsenin bunu önleme şansı yok şu an.

Bize başvuran her 5 kadından 1'i 4 ve 5 düzeyinde kitle ile geliyordu. Yapay zeka tarama programlarımız sayesinde artık sadece 200 kadından 1'i 4 ve 5 üzerinde meme kanseriyle geliyor.

Hesapladığınızda 600 bin kadın bu durumla yüzleşecekken 15 bine düşmüş durumda. 40 kat artırmış durumdayız."