Subaru, elektrikli otomobil planlarını erteledi

Subaru, Toyota ile yaptığı iş birliğinin yanı sıra kendi bünyesinde yürüttüğü tam elektrikli araç (BEV) geliştirme planlarını askıya aldı.

Şirket CEO’su Atsushi Osaki, özellikle ABD pazarında elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesinin bu kararda etkili olduğunu açıkladı.

Marka, çekirdek elektrikli araç bileşenlerini geliştirmeye devam edecek olsa da bu alana ayırdığı kaynakları ciddi oranda azaltacak.

Yaşanan bu büyük strateji değişikliğinin Subaru'ya maliyeti ise yaklaşık 363,9 milyon doları bulacak.

YENİ MODELLER İÇİN TARİH BELİRSİZ

Halihazırda Uncharted, Solterra ve Trailseeker olmak üzere üç farklı elektrikli model satan üretici, yeni araçların lansman takvimini tamamen durdurdu.

CEO Osaki, şirket içi geliştirilen yeni modellerin kesin çıkış tarihi için pazar koşullarını dikkatle izlemeye devam edeceklerini belirtti.