Subaru'dan sürpriz hamle: Manuel şanzımanlı 3 yeni model geliyor

Otomotiv dünyasında manuel şanzıman popülerliğini kaybetse de Subaru, vites kontrolünü tamamen sürücüye bırakan yeni modeller geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, Fuji Speedway'deki dayanıklılık yarışı sırasında üç yeni manuel vitesli otomobilin ön gösterimini gerçekleştirdi.

YENİ WRX VE BRZ MODELLERİ YOLDA

Geliştirilen modellerden ilki, eski STI modellerinden tanıdığımız TY85 şanzıman ile donatılacak yeni bir WRX varyantı olacak.

Diğer model ise daha fazla güç yerine hafiflik ve sürüş keyfine odaklanan yeni bir BRZ türevi olarak sürücülerin karşısına çıkacak.

UYGUN FİYATLI ERİŞİLEBİLİR HATCHBACK

Serinin en dikkat çeken üyesi ise "erişilebilir fiyatlı baz otomobil" olarak tanımlanan yeni bir manuel hatchback modeli.

Subaru, bu araçta maliyetleri düşük tutmak amacıyla malzeme seçimlerini yeniden değerlendirerek standart donanım listesini sadeleştiriyor.

PLANLAR GELECEK YILIN SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Japon üretici, özel Spor Araç Planlama Ofisi aracılığıyla yürüttüğü bu üç yeni projeyi önümüzdeki yılın sonuna kadar kademeli olarak piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Marka, yeni stratejisiyle günlük hayatta çok daha rahat ve keyifle kullanılabilecek otomobiller üretmeyi amaçlıyor.