Suç makinesi eski avukat daha fazla kaçamadı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hükümlü tutuklunun kaçması', 'zimmet', 'dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma', 'borçlunun ödeme şartını ihlal' başta olmak üzere toplam 45 dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y.'nin, Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.Y.'yi yakaladı.

ESKİ AVUKAT ÇIKTI

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen D.Y.'nin eski avukat olduğu ve barodan ihraç edildiği ayrıca eşi E.Y. ile çocuklarını sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği, bu nedenle Antalya 1. Aile Mahkemesi'nce hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı verildiği, ailesinin de korumaya alındığı ortaya çıktı. Polisteki ifadesinin ardından D.Y., adliyeye sevk edildi.