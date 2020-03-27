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Suç makinesi kadını İstanbul polisi yakaladı

Polisin düzenlediği operasyonda hakkında 36 ayrı yakalama kararı ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi kadın, polis tarafından yakalandı, mahkeme tutukladı.

DHA | 27.03.2020 - 11:51..
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bir aydır sürdürülen çalışmalar sonucu Ceylan K.'nin izi, Sancaktepe ilçesinde bulundu.

Polis geçtiğimiz günlerde, Ceylan K.'nin bulunduğu tespit edilen eve baskın yaptı.

Baskında Ceylan K. ile aynı evde bulunan erkek arkadaşı Özgür K. gözaltına alındı.

ADETA SUÇ MAKİNESİ

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Ceylan K.'nin; hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, resmi belgede sahtecilik, yalan beyan, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından hakkında çıkarılan 36 ayrı yakalama kararı ile arandığı tespit edildi.

Suç makinesi kadını İstanbul polisi yakaladı

ERKEK ARKADAŞI DA CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Şüpheli hakkında, bu suçlardan toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Kadın şüphelinin, daha önceden 100 kez polise geliş kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliyle birlikte yakalanan erkek arkadaşı Özgür K.'nin de cezaevi firarisi olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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