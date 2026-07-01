Sudan'da HDK'nın alıkoyduğu 20 doktorun akıbeti bilinmiyor

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, Nisan 2023'ten bu yana devam ediyor.

25 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nin Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'de 20 doktoru alıkoyduğunu açıkladı.

Açıklamada, Kuzey Darfur'daki ekipler tarafından hazırlanan raporda, 15 Nisan 2023-26 Ekim 2025 tarihleri arasında sağlık çalışanlarının yaygın saldırılara maruz kaldığı, 25 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

ALIKONAN 20 DOKTORUN AKIBETİ BİLİNMİYOR

HDK'nin Faşir'i kontrol altına almasının ardından ise aralarında 4 kadın doktorun da bulunduğu 20 doktorun alıkonulduğu vurgulanan açıklamada, alıkonan 20 doktorun akıbetinin halen bilinmediği ifade edildi.

Çok sayıda sağlık çalışanının kaybedilmesinin Kuzey Darfur'daki sağlık sistemi açısından yıkıcı sonuçlar doğurduğu aktarılan açıklamada, HDK'ye alıkonulan doktorların akıbetini açıklama ve sağlık çalışanlarının hedef alınmadan görevlerini yerine getirmesine izin verme çağrısında bulunuldu.

3 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Yerel ve uluslararası kaynaklara göre, HDK, 26 Ekim 2025'te Faşir'in kontrolünü ele geçirirken bu süreçte sivillere yönelik katliam iddiaları gündeme gelmiş ve gelişmenin Sudan'daki coğrafi bölünmeyi derinleştirebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.