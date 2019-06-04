Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

11 Nisan'da eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, darbeyle ülkedeki görevi sona erdirildi ve tutuklandı.

O tarihten itibaren ülkedeki karışıklık bir türlü sonlanmadı.

ÜÇ ÜLKE KARIŞIKLIĞIN NEDENİ

Aylardır devam eden iç karışıklığın nedeni olarak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFİ ENGELLENDİ

Türkiye'nin ise Sudan'daki karışıklığın önlenmesi için yardım teklifi bu üç ülke tarafından engellendi.

ÖLÜ SAYISI 35'E ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda Sudanlılar, darbe sonrası sivil yönetim talebiyle protesto gösterileri düzenledi.

Sudan ordusu ise bu gösterilere sert müdahale ederek 35 kişinin ölmesine neden oldu. Her geçen gün ise ölü sayısı artıyor.