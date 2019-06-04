taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7864
Euro
6.5013
Altın
1322.74
Borsa
90345.63
Gram Altın
246.208

Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

Sudan'da Savunma Bakanlığı önünde günlerdir süren protesto gösterilerine ordu müdahale etti. Ordunun müdahalesi ile ölü sayısı 35'e yükseldi.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

11 Nisan'da eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, darbeyle ülkedeki görevi sona erdirildi ve tutuklandı.

O tarihten itibaren ülkedeki karışıklık bir türlü sonlanmadı.

ÜÇ ÜLKE KARIŞIKLIĞIN NEDENİ

Aylardır devam eden iç karışıklığın nedeni olarak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFİ ENGELLENDİ

Türkiye'nin ise Sudan'daki karışıklığın önlenmesi için yardım teklifi bu üç ülke tarafından engellendi.

Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

ÖLÜ SAYISI 35'E ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda Sudanlılar, darbe sonrası sivil yönetim talebiyle protesto gösterileri düzenledi.

Sudan ordusu ise bu gösterilere sert müdahale ederek 35 kişinin ölmesine neden oldu. Her geçen gün ise ölü sayısı artıyor.

Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

Sudan'da iç karışıklık: 35 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

244
Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

109
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

135
Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

74
Moskova'da Ramazan Bayramı

Moskova'da Ramazan Bayramı

204
Kurtuluş Savaşı'nı yok sayana imam açığa alındı

Kurtuluş Savaşı'nı yok sayana imam açığa alındı

538
Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

307
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir