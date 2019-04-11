Sudan'daki darbenin dikkat çeken detayları

Kuzey Afrika ülkesi Sudan. 30 yıldır Ömer El-Beşir'in yönettiği ülkede; ordu, bu sabah darbe yaparak yönetime el koydu.

Yaşanan darbe ve öncesinde dikkat çeken gelişmeler ise şu şekilde:

DARBEYLE GELEN LİDER: ÖMER EL-BEŞİR

-1966'da askeri okuldan mezun oldu.

-30 Haziran 1989'da tuğgeneral rütbesindeyken darbe yapıp hükümeti devirdi.

-16 Ekim 1993'te ülke kısmi de olsa sivil yönetime geri döndü. Ömer El-Beşir Devlet Başkanı oldu.

-Yüzbinlerce sivili katlettiği iddiasıyla, uluslararası toplumun tepkini çekti.





EKMEK 1 GECEDE 3 KAT ARTTI

Ülkede 22 Şubat 2019'dan bu yana devam eden protesto eylemlerinde, dikkat çeken bir diğer nokta ise ekmeğin bir gecede 3 kat pahalanması oldu. 11 Sudan sterlini (1 lira) olan ekmek, 33 Sudan sterlini (4 lira) oldu.

Sudan'daki protestolarda beyaz elbiseyle dans eden kadın ViDEO

OLAYLARIN SEMBOLÜ: BEYAZ GELİN

Sonu darbeyle biten protestoların, diğer Kuzey Afrika ülkelerindeki protestolar gibi sembolü de ortaya çıktı. Sudan'daki protestolarda beyaz elbiseyle dans eden kadın, 'Beyaz Gelin' adıyla simgeleştirildi.