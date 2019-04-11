Sudan'daki darbenin dikkat çeken detayları

Kuzey Afrika ülkesi Sudan. 30 yıldır Ömer El-Beşir'in yönettiği ülkede; ordu, bu sabah darbe yaparak yönetime el koydu.
Yaşanan darbe ve öncesinde dikkat çeken gelişmeler ise şu şekilde:
DARBEYLE GELEN LİDER: ÖMER EL-BEŞİR
-1966'da askeri okuldan mezun oldu.
-30 Haziran 1989'da tuğgeneral rütbesindeyken darbe yapıp hükümeti devirdi.
-16 Ekim 1993'te ülke kısmi de olsa sivil yönetime geri döndü. Ömer El-Beşir Devlet Başkanı oldu.
-Yüzbinlerce sivili katlettiği iddiasıyla, uluslararası toplumun tepkini çekti.
EKMEK 1 GECEDE 3 KAT ARTTI
Ülkede 22 Şubat 2019'dan bu yana devam eden protesto eylemlerinde, dikkat çeken bir diğer nokta ise ekmeğin bir gecede 3 kat pahalanması oldu. 11 Sudan sterlini (1 lira) olan ekmek, 33 Sudan sterlini (4 lira) oldu.
Sudan'daki protestolarda beyaz elbiseyle dans eden kadın ViDEO
OLAYLARIN SEMBOLÜ: BEYAZ GELİN
Sonu darbeyle biten protestoların, diğer Kuzey Afrika ülkelerindeki protestolar gibi sembolü de ortaya çıktı. Sudan'daki protestolarda beyaz elbiseyle dans eden kadın, 'Beyaz Gelin' adıyla simgeleştirildi.