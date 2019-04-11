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Sudan'daki darbenin dikkat çeken detayları

Sabah saatlerinde gerçekleşen darbeyle bir kez daha gündeme gelen Sudan'da, olayların arka planında yaşananlar.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 12:23..
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Sudan'daki darbenin dikkat çeken detayları

Kuzey Afrika ülkesi Sudan. 30 yıldır Ömer El-Beşir'in yönettiği ülkede; ordu, bu sabah darbe yaparak yönetime el koydu.

Yaşanan darbe ve öncesinde dikkat çeken gelişmeler ise şu şekilde:

DARBEYLE GELEN LİDER: ÖMER EL-BEŞİR

-1966'da askeri okuldan mezun oldu.
-30 Haziran 1989'da tuğgeneral rütbesindeyken darbe yapıp hükümeti devirdi.
-16 Ekim 1993'te ülke kısmi de olsa sivil yönetime geri döndü. Ömer El-Beşir Devlet Başkanı oldu.
-Yüzbinlerce sivili katlettiği iddiasıyla, uluslararası toplumun tepkini çekti.

Sudan'daki darbenin dikkat çeken detayları


EKMEK 1 GECEDE 3 KAT ARTTI

Ülkede 22 Şubat 2019'dan bu yana devam eden protesto eylemlerinde, dikkat çeken bir diğer nokta ise ekmeğin bir gecede 3 kat pahalanması oldu. 11 Sudan sterlini (1 lira) olan ekmek, 33 Sudan sterlini (4 lira) oldu.

Sudan'daki darbenin dikkat çeken detayları

Sudan'daki protestolarda beyaz elbiseyle dans eden kadın ViDEO

OLAYLARIN SEMBOLÜ: BEYAZ GELİN

Sonu darbeyle biten protestoların, diğer Kuzey Afrika ülkelerindeki protestolar gibi sembolü de ortaya çıktı. Sudan'daki protestolarda beyaz elbiseyle dans eden kadın, 'Beyaz Gelin' adıyla simgeleştirildi.

Sudan'daki darbenin dikkat çeken detayları

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