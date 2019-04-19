Şükran Ovalı: Beni anneler anlar

Geçen ağustos ayında anne olan Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı imaj yenilemiş, saçlarını kısacık kesmişti. Şükran Ovalı sosyal medyada yapılan kötü eleştirilere yanıt verdi.

"DAHA ÖNEMLİ DERTLERİMİZ OLMASIN"

Ovalı, "Saçlarım biraz uzadı. Daha önemli dertlerimiz olmasın. Saçlarımı kestirdiğim için tepki aldım. Hamilelikte döküldü. Ben bir insanım ve bir bebek dünyaya getirdim. 29-30 kilo aldım. Şimdi de verdim. Bunlar alınır verilir… Önemli olan sağlık.

"ANNELER ANLAR BENİ"

Normal insan gibi bir süreç yaşadım. Bazı arkadaşlarımız var hemen kilo veriyor falan. Ben öyle spor falan da yapmadım. Süt verdim uzun süre. Yememe içmeme dikkat etmedim ama anneler anlar beni” dedi.