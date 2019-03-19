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Şükran Ovalı nazardan korkuyor

Futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, 7 aylık kızı Mihran Ela ile çekildiği bir fotoğrafı yayınladı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 08:42..
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Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, şimdi 7 aylık olan kızı Mihran Ela poz verdi. Ovalı'nın, "Gözlüğü bi' versene anne bir şey deneyeceğim" notuyla paylaştığı fotoğraf, kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Şükran Ovalı nazardan korkuyor

YÜZÜ GÖRÜNSÜN İSTEMİYOR

Öte yandan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabında bebeğinin fotoğrafını sık sık paylaşmayan ünlülerden. Ovalı, paylaştığı fotoğrafların hepsinde Mihran Ela'nın yüzünün görünmemesine dikkat ediyor.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

2018'in Aralık ayında Mihran Ela, kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

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