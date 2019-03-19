Şükran Ovalı nazardan korkuyor

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, şimdi 7 aylık olan kızı Mihran Ela poz verdi. Ovalı'nın, "Gözlüğü bi' versene anne bir şey deneyeceğim" notuyla paylaştığı fotoğraf, kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
YÜZÜ GÖRÜNSÜN İSTEMİYOR
Öte yandan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabında bebeğinin fotoğrafını sık sık paylaşmayan ünlülerden. Ovalı, paylaştığı fotoğrafların hepsinde Mihran Ela'nın yüzünün görünmemesine dikkat ediyor.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
2018'in Aralık ayında Mihran Ela, kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.