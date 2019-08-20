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Şükran Ovalı'dan kızına: Yeniden doğdum seninle

Şükran Ovalı, kızının 1'nci yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 11:04..
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Ünlü futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı'nın kızları Mihran Ela, 1 yaşına bastı. Şükran Ovalı, kızının yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

"CAN PARÇAM"

Ovalı, fotoğrafların altına, "Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi . Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi. Sayende yeniden keşfettim her şeyi.. Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk.

"ÇOK SEV ÇOK SEVİL YAVRUM"

Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!" yazdı.

Şükran Ovalı'dan kızına: Yeniden doğdum seninle

Şükran Ovalı'dan kızına: Yeniden doğdum seninle

Şükran Ovalı'dan kızına: Yeniden doğdum seninle

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