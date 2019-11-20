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Şule Çet davasında savcı mütalaasını verdi

Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.

İHA | 20.11.2019 - 11:43..
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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanık hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın beşinci celsesi başladı.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

MÜEBBET İSTEDİ

Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.

Şule Çet davasında savcı mütalaasını verdi

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLAYAMADI

Mahkeme, iki sanığın genç kızın ölümünden hemen sonra asansör önünde yaptığı konuşmasını, dudak okuma uzmanlarının incelemesi için ertelemişti. Ancak bilirkişinin raporu tam olarak hazırlayamadığı öğrenildi.

"İSYANDAYIZ"

Duruşma öncesinde çeşitli kadın platformu üyeleri adliye önünde "Erkek adalet değil, gerçek adalet", "Şule Çet için adalet istiyoruz" yazılı pankartlar açtı. Ankara Kadın Platformu adına yazılı açıklamayı okuyan Deniz Akıl, "Şule Çet başta olmak üzere, işlenen tüm kadın cinayetlerinin üzerlerinin örtülmemesi için buradayız. Daha dün Isparta'da Güleda Cankel bir erkek tarafından katledildi. Bizler Şule, Güleda ve katledilen her kadın arkadaşımız için isyandayız." dedi.

"ADALET TECELLİ EDECEK"

Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da öldürülen kadınların sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti. Toplumun buna duyarsız, sessiz kalamayacağını ifade eden Damar, "Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

OLAY

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından dava açılmıştı.

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