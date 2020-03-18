Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada

Paris’ten Türkiye’ye getirilen vatandaşlar arasındaki genç bir kadın, İstanbul Havalimanı’ndan otobüsle alınıp karantinaya gidilirken aracın durdurulması üzerine, valizi ile otobüsten indi ve üzerinde çakar bulunan özel bir araçla gitti.

Kadının, KKTC Sivil Havacılık Daire Başkanı Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu anlaşıldı.

Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar VİDEO

SÜLEYMAN SOYLU: "KARANTİNA ALTINDALAR"

Sosyal medyadaki tepkiler sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı.

ADALET BAKANI: "HUKUKİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuya ilişkin, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz." açıklaması yaptı.