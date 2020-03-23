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Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı

İçişleri Bakanı Soylu, malını halktan saklayıp yurt dışına satma planı yapan fabrikalara el koyabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 02:24..
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Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu konuk etti.

Bakan Soylu, maske satan bazı fabrikaların mallarını halktan sakladığını ve yurt dışına satma planları yaptığını söyledi.

12 SAAT SÜRE VERDİ

Stok yapan firmaların tek tek tespit edildiğini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"FABRİKALARA EL KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Süleyman Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyorlar. Bu sabah 08:00'de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"

Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı

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