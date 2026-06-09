Süleyman Soylu, Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu tarafından CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek Özel’in Soylu’ya tazminat ödemesine hükmetti.

DAVANIN GEREKÇESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Dava, Özgür Özel’in 22 Ekim ile 3 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasına dayanıyordu. Soylu tarafı, söz konusu paylaşımların itibar zedeleyici nitelikte olduğunu ileri sürdü.

DURUŞMA ANKARA’DA GÖRÜLDÜ

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Soylu’nun avukatları katıldı. Duruşmada tarafların beyanları alınırken davacı vekili, önceki savunmalarını tekrar ederek davanın kabulünü talep etti.

KARAR AÇIKLANDI: 20 BİN LİRA TAZMİNAT

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karara göre Özgür Özel, Süleyman Soylu’ya 20 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Kararın ardından tarafların hukuki süreçle ilgili olası itiraz haklarının bulunduğu öğrenildi.