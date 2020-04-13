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Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bakan Soylu, "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

İHA |
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Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Geçtiğimiz cuma günü koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası,  insanlar marketlere ve fırınlara akın etmiş, sosyal mesafe kavramını unutmuşlardı.

Yasak kararının açıklandığı saat ve genelgenin ayrıntılarının geç açıklanması sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.

Yaşanan bu süreç sonrası dün akşam saatlerinde Süleyman Soylu, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Soylu’nun istifası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi ve Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor...

"AYNI KARARLILIKLA DEVAM"

Yaşanılanlar sonrası ilk defa açıklama yapan Bakan Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah’a emanet olun.” dedi.

Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

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