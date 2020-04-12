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Süleyman Soylu'nun istifa mektubu yırtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesinin ardından Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan istifa mektubunu yırttı.

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Süleyman Soylu'nun istifa mektubu yırtıldı

ENSONHABER.COM/ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifasını kabul etmedi.

Türkiye, bu son dakikayı Ensonhaber.com'dan öğrendi.

Şimdi detayları yazıyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifa mektubunu görünce "Şimdi istifa edecek zaman değil" dedi ve tavrını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan bu sözlerin ardından istifa mektubunu yırttı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELİYOR

Ankara'da bulunan Süleyman Soylu, istifasının kabul görmemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmek üzere İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

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