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Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

Bakan Süleyman Soylu'nun kılcal damardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA & Ensonhaber | 13.01.2020 - 16:12..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlip Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısında konuşma yaparken rahatsızlandı.

Burnu kanayan Bakan Soylu'ya anında müdahale edildi, canlı yayın sonlandırıldı.

Kabinenin en çalışkan bakanlarından biri olan Süleyman Soylu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sevenlerine kısa süreli panik yaşattı.

Ancak Soylu'nun sağlık durumu iyi.

KILCAL DAMARDAKİ ÇATLAK...

Hemen kontrole alınan Süleyman Soylu'nun burnundaki kılcal damarda bir çatlak nedeniyle anlık kanama geçirdiği önemli bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kar kış demeden her zaman Türk askerine moral vermek için çeşitli ziyaretlerde bulunuyor.

Sabah Ankara'da bir programa katılan Bakan Soylu, gece yarısı hava sıcaklığının sıfırında altında 20'ye kadar düştüğü Hakkari, Şırnak gibi bölgelerde Mehmetçik'in yanında görülüyor.

Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

Süleyman Soylu'nun burnu kanadı VİDEO

Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

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