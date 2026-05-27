Sultanbeyli'de kaçan boğa, kuaföre daldı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yaşanan olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kontrolden çıkan kurbanlık boğa, sokaklarda koşarak girdiği bir kuaför salonunda camları kırıp içeri dalınca içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar kendilerini dışarı atmak zorunda kaldı.

SOKAKTA BAŞLAYAN KAÇIŞ KUAFÖRDE SONA ERDİ

Hamidiye Mahallesi’nde, sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, bir süre sokaklarda kontrolsüz şekilde koştu.

Mahalle arasında hızla ilerleyen boğa, o sırada açık olan bir kuaför salonuna yönelerek camları kırıp içeri girdi.

SALONDA PANİK: MÜŞTERİLER VE ÇALIŞANLAR KAÇTI

Boğanın bir anda iş yerine girmesiyle birlikte içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar büyük panik yaşadı. Koltuklarda oturan vatandaşlar hızla dışarı çıkarken, salon kısa sürede boşaldı.

Olay sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

KUAFÖR KENDİNİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE KAPATTI

Olay anında iş yerinde bulunan kuaför Reşit Köni, içeride bir çocuk olduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı:

Köni, boğanın bir anda dükkâna daldığını, camların kırılmasıyla birlikte içeride büyük bir karmaşa yaşandığını söyledi. Çocuğu korumak için üzerine kapandığını ifade eden Köni, eline cam parçalarının battığını ve yaralandığını belirtti.

“VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ”

Yaşananları şans eseri daha ağır sonuçlar olmadan atlattıklarını söyleyen Köni, iş yerinin o sırada çok kalabalık olmamasının olası bir faciayı önlediğini dile getirdi.

Cam parçaları nedeniyle yaralandığını ancak boğanın yere düşmesiyle birlikte durumun kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kuaför salonuna boğanın girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin koltuklarda oturduğu sırada boğanın bir anda camı kırarak içeri girdiği ve içeridekilerin panikle dışarı kaçtığı anlar yer aldı.

Boğa, olay sonrası mahallede bir süre daha kaçtıktan sonra güçlükle yakalanarak sahibine teslim edildi.