Sultanbeyli'de kiralık katil tutarak eski eşini öldürttü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, ev sahibinin kiracısına ulaşamaması üzerine 25 yaşındaki Lale Bayram, evininin banyosunda ölü bulundu.

Polis, cinayet şüphelisi olarak Lale Bayram'ın boşandığı eşi Yasin A. ile arkadaşı Servet K.'yı ve ev sahibi Yasin Y.'yi gözaltına aldı.

ESKİ EŞİNİ ARKADAŞINA ÖLDÜRTTÜ

Polis soruşturması sonucu Yasin A. ile Servet K.'nin aynı mahalleden arkadaş olduklarıi Yasin A.'nın, Servek K.'ye eski eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü, Servet K.'nin "İstersen eski karını öldürelim, intikamını alalım." şeklinde teklif getirdiği belirlendi.

CİNAYET İÇİN 8 BİN 500 LİRAYA ANLAŞMIŞ

Polis ekipleri, bu konuşma sırasında Servet K.'nin, Yasin A.'ya cinayet işini 8 bin 500 lira karşılığında yapabileceğini söylediği ve ikilinin anlaştığı tespit edildi.

Şüphelilerin hazırladıkları planı uygulamaya koydukları, içeri girdikten sonra Lale Bayram'ı boğarak öldürdükleri ardından olaya intihar süsü vermek için bileklerini kestikleri tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Yasin A.(30) ve Servet K.(32), çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibi Yasin Y. ise serbest bırakıldı.

KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan öldürülen Lale Bayram'ın, öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

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AYNI GECE ÖLDÜRÜLDÜ

Polis, bu son görüntülerin ardından Lale Bayram'ın aynı gece öldürüldüğünü tespit etti. Polis yetkilileri, görüntülerde görülen beyaz otomobilin içindeki şüphelilerin eve girerek olayı gerçekleştirdiğini belirledi.