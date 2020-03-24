taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4836
Euro
7.0455
Altın
1594.28
Borsa
87942.94
Gram Altın
332.864
Bitcoin
44048.38

Sultanbeyli'de kiralık katil tutarak eski eşini öldürttü

Yasin A. isimli şahsın, eski eşi Lale Bayram'ı öldürtmek için arkadaşı ile 8 bin 500 liraya anlaştığı ortaya çıkarken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 24.03.2020 - 12:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, ev sahibinin kiracısına ulaşamaması üzerine 25 yaşındaki Lale Bayram, evininin banyosunda ölü bulundu.

Polis, cinayet şüphelisi olarak Lale Bayram'ın boşandığı eşi Yasin A. ile arkadaşı Servet K.'yı ve ev sahibi Yasin Y.'yi gözaltına aldı.

ESKİ EŞİNİ ARKADAŞINA ÖLDÜRTTÜ

Polis soruşturması sonucu Yasin A. ile Servet K.'nin aynı mahalleden arkadaş olduklarıi Yasin A.'nın, Servek K.'ye eski eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü, Servet K.'nin "İstersen eski karını öldürelim, intikamını alalım." şeklinde teklif getirdiği belirlendi.

Sultanbeyli'de kiralık katil tutarak eski eşini öldürttü

CİNAYET İÇİN 8 BİN 500 LİRAYA ANLAŞMIŞ

Polis ekipleri, bu konuşma sırasında Servet K.'nin, Yasin A.'ya cinayet işini 8 bin 500 lira karşılığında yapabileceğini söylediği ve ikilinin anlaştığı tespit edildi.

Şüphelilerin hazırladıkları planı uygulamaya koydukları, içeri girdikten sonra Lale Bayram'ı boğarak öldürdükleri ardından olaya intihar süsü vermek için bileklerini kestikleri tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Yasin A.(30) ve Servet K.(32), çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibi Yasin Y. ise serbest bırakıldı.

Sultanbeyli'de kiralık katil tutarak eski eşini öldürttü

KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan öldürülen Lale Bayram'ın, öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de kiralık katil tutarak eski eşini öldürttü ViDEO

AYNI GECE ÖLDÜRÜLDÜ

Polis, bu son görüntülerin ardından Lale Bayram'ın aynı gece öldürüldüğünü tespit etti. Polis yetkilileri, görüntülerde görülen beyaz otomobilin içindeki şüphelilerin eve girerek olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

İlginizi Çekebilir
Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçtı görevliyi dövdüler
Adana’da iki kişi, fuhuş yapmak için anlaştıkları kadınlara ‘eş değiştirme' teklifinde bulununca, kadınlar otelden kaçtı. 2 şüpheli, otel görevlisini darbedip, eşyalarını da aldı.
Adana'da 650 bin TL'lik sahte temizlik ürününe el konuldu
Sahte üretim tesisine dönüştürülen depoya, polis ekiplerince baskın düzenlendi. Piyasa değeri 650 bin lira olan temizlik ve dezenfektan malzemesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da, parasını alamayınca eski patronunu vurdu
Tartıştığı patronunu silahla vurarak, bacağından yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Eski belediye başkanı, 2 kişiyi öldürüp intihara kalkıştı
Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı koca iki kişiyi silah ile vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Eski başkan, yaklaşık 20 gün önce de silahla akrabalarını rehin almıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
411
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
346
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
65
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
51
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
45
Benzine bir indirim daha
Benzine bir indirim daha
167
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir