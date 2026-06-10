Sultangazi'de motosikletlı kızın öldüğü kazada kaçan sürücü tutuklandı

4 Haziran Perşembe günü akşam saat 22.00 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Habipler Mahallesi Sarıkamış Caddesi’nde, Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh’ın kullandığı motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet metrelerce savrulurken devrilen araç, kısa sürede alev aldı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEV ALAN MOTOSİKLET SÖNDÜRÜLDÜ

Kaza sonrası olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan motosiklete müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza, çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI, GÜNLER SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Murat K.’nin, aracı olay yerinde bırakıp kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında şüphelinin izine ulaşılmaya çalışılırken Murat K., günler sonra emniyete giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, kazada araçta bulunan diğer kişilerin kimlikleri de belirlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Murat K. ile birlikte araçta bulunduğu belirlenen Cesur T., Özgür G. ve Muhammed K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh’ın cenazesi, Alibeyköy Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda defnedildi.

Genç kadının ölümü, ailesi ve yakınları başta olmak üzere çevrede derin üzüntüye neden oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü, kazanın kesin oluş nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.