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Pitbull gördüğü başka bir köpeğe saldırdı

Sultangazi’de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırı anı kameraya yansırken, sahibinin diğer köpeği kurtarma şekli ise dikkat çekti.

İHA | 30.05.2019 - 10:15..
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İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir anda başka bir köpeğe saldırdı.

DÖVEREK KURTARABİLDİ

Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbullu sahibi de engelleyemedi. Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbullu döverek yaralı köpeği kurtarabildi.

KÖPEĞİNİN ÜZERİNE KAPAKLANDI

Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken, pitbullun sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı.

Pitbull gördüğü başka bir köpeğe saldırdı ViDEO

6 BİN 306 TL CEZASI VAR

Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tehlikeli hayvan ırkı sayılan bu köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor.

CEZALAR BİLE YETMİYOR

Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar, bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor.

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