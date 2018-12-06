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Sumru Yavrucuk yaşadığı olayı anlattı

Sumru Yavrucuk, sahnede zehirlenmesine neden olan olayı şöyle anlattı.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 06:19..
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Sinema ve tiyatro oyuncusu Sumru Yavrucuk, oyun için gittiği Marmaris'te sahnede yanlışlıkla su yerine antifiriz içti.

Sumru Yavrucuk yaşadığı olayı anlattı

"İŞ KAZASI"

Oyundan sonra mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Yavrucuk, yaşadığı olayı anlattı: "Sahnede bir kaza diyelim, talihsiz bir kaza. Biz dekorlarımızın arasına, bizim şoförümüzün kişisel, kamyonu ile ilgili kimyasal madde karışmış. Bizim dekorcu arkadaşlarımız da taşırken malzemeleri sahneye çıkartırken, biliyorsunuz turnelerde heyecan oluyor, kaos oluyor. Bizim su bidonlarımız yerine maalesef onları taşımışlar ve kontrol edilmeden onlar bizim bardaklara boşaltılmış. Benim de rol icabı sürekli yaptığım bir mizansen var. Suyu alıyorum kafaya dikiyorum o mizansende ve o an geldi ve bunu tereddütsüz yaptım. İçtiğim anda büyük bir acı hissettim. Bir şeyin ters gittiğini hissettim.

"ROL ARKADAŞIMIN BAŞINA DA GELDİ"

Allah’tan ilk perdenin sonunda oldu. 3 saniye sonra içeriye girdim ve affedersiniz istifra ettim. Bir şeylerin doğru gitmediğini anladım, acı gitmiyordu ağzımdan. Tabii ilk perdenin bitimini beklemek zorunda kaldık hiç kimse anlam veremedi buna. Aynı şey rol arkadaşımın da başına geldi Rüçhan Çalışkur’un başına da geldi. İkimizde ağzımızda alevlerle çıktık ve ondan sonra oyun çıkışında şoförden öğrendik adblue diye bir madde varmış, ağır vasıtaların yakıtlarının doğaya kazandırmak için yakıcı bir yanıcı bir maddeymiş.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Bunun tam bilimsel açıklamasını yapamıyorum kusura bakmayın o kadar çok şey okudum ki bununla ilgili. Sonra hastaneye gittik ve müşahede altına alındık, çünkü organlarda büyük tahribatlar yapan bir maddeymiş. Güzel geçti, bütün hastane seferber oldu bizim için. Açıkçası biraz solunum yolları dışında pek bir problemim yok ve kendimi çok daha iyi hissettiğim için bir engel görmedim bugün sahneye çıkmak için."

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